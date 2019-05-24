貿戰升級：特朗普唔止關稅　新武器係出口管制

外國傳媒報道，美國總統特朗普除了瞄準逾5,000億美元中國進口貨品加徵關稅外，他似乎出動了「新武器」，即出口管制，重點針對人工智能(AI)、機器人，以及3D列印技術。



報道指出，特朗普政府正打算透過限制美國企業出口零組件給華為，來阻止中國取得關鍵技術，另有最少5家中國企業同樣列入「黑名單」。



這符合特朗普目前提倡的戰略，即經濟安全等同國家安全。為了國家安全，美國加徵鋼鋁關稅、考慮對歐盟及日本進口汽車徵稅，以及對中國投資實施更嚴格安全檢查。



不過，美國信息技術創新基金會(ITIF)本月警告，美國遏制科技出口，將在5年內威脅國內達560億美元出口和7.4萬個工作職位。特朗普政府試圖強行把供應鏈轉回國內，反而有可能破壞原本想推動的經濟活力。



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