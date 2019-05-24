危機升級！華為庫存料夠今年　未來取決於「台積電」

外國傳媒報道，雖然美國全面封殺華為，但有分析師認為，華為目前有足夠庫存，可以度過今年，惟未來要倚賴台積電的態度。



里昂證券分析師Sebastian Hou指出，華為在手機及5G設備發展上，有足夠庫存。以手機來說，零組件有5至6個月庫存量；5G設備則至少有9至12個月庫存量，預期今年華為在發展上無太大危機，未來幾個月中美貿易談判將左右華為命運。



Hou提到，華為未來的關鍵是晶圓代工龍頭台積電的供應，目前台積電並未改變對客戶的出貨。台積電是全球唯一一家能做出最精細晶片的供應商。



由於台積電使用美國的設備與技術產權來生產晶圓，若使用程度超過整體的25%，則觸犯美國出口管理規則，需要進一步申請美國執照才能維持供貨。里昂估算，目前台積電供貨中，此比例大約在15至20%，還在安全範圍內。然而，若美國改變遊戲規則，一切又將出現變化。

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