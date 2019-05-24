貿戰升級：中美何時恢復談判？中方這樣回應...

內地傳媒報先，有記者在中國外交部每日例行新聞會中問及：「新一輪中美經貿磋商何時舉行？」外交部發言人陸慷回應：「對話協商必須建立在相互尊重、平等互利的基礎上才有希望、有意義。」



另外，有報道指出，美國總統特朗普周四(23日)表示，願意將美國最近對華為採取的一些行動作為貿易談判的一部分。發言人陸慷說：「坦率地講，我並不清楚美國領導人說的這句話具體的含義是甚麼。媒體如果真的感興趣，可以請美方做出進一步的澄清。在華為問題上，最近我們已經一再表明我們的立場。美方應當改變動用國家力量對其他國家企業進行打壓、謀取不正當的利益、擾亂市場、破壞國際間合作的錯誤行徑。關於中美之間的經貿磋商問題，不管在北京還是在華盛頓，中方都明確表明過我們的立場。中方向來主張通過友好的對話協商來解決兩國之間的分歧，包括在經貿領域的一些分歧。但是，所有的對話協商必須是建立在相互尊重、平等互利的基礎之上，也只有遵循這樣的一個原則，任何對話才有可能有希望、有意義。」

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