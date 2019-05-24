地建會新指引：753呎3房新盤可招標　6月1日落實

發展商以招標方式出售新盤的問題，近期惹起各界關注。代表一眾發展商的香港地產建設商會公布，於5月9日發出指引之後，接獲會員意見，建議指引可更具彈性，以反映各類物業各有其特色和銷售實況。新指引於2019年6月1日全面落實。



商會執委會經詳細考慮後決定採納有關建議，並取代5月9日之指引。除下列3類物業外，其他一概不可以招標方式出售。



該3類物業包括1)獨立屋、洋房及特色戶；2)具3間或以上睡房的實用面積不少於約753方呎分層單位；3)任何實用面積不少於約1,076方呎的分層單位。



同時，為提高透明度，有關招標文件，包括為買家提供之所有優惠計劃及詳細條款，均會上載至發展項目的網站，並提交予一手住宅物業銷售監管局。而有關單位之成交金額及買家最終選擇的優惠計劃，均會及時在成交紀錄冊更新。



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