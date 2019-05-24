香港銀行家會所10月遷至盈置大廈

香港銀行家會所公布，該會將於2020年10月遷往中環干諾道中41號盈置大廈，新址符合各項選址的條件，包括位處中環優越地段、交通便利，方便會員到達、有助提升服務及設施，而租約條款亦有利會務長遠發展的目標。



該會續指出，在正式遷址前，會所仍會以最高服務水平維持日常運作，盡量減少對會員的影響。惟會所在正式搬遷前將需要暫停運作，該會與其他會所聯繫，在條件許可下讓會員享用其服務設施。



據了解，上述新地址位於盈置大廈基座，面積約2萬方呎，與現時正使用的置地廣場告羅士打大廈的高層兩層樓面，面積相若。



至於租金水平方面，盈置大廈普遍每方呎叫租約100元，而告羅士打大廈則為約170元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/