特朗普錯了！美農民唔想政府「施捨」　係想...

美國著名財經媒體彭博報告，為補償貿易戰損失，美國總統特朗普宣布金額達160億美元的美國農業補貼計劃，惟業界直言，農民期待的不是政府「施捨」、不是受傷後要「一塊膠布」，而是「恢復正常貿易」。



美國全國農民聯盟(National Farmers Union)主席Roger Johnson表示，160億美元農業補貼計劃是「對長期問題提出的短期方案」，農民的生計要靠市場，貿易戰破壞了美國農民的「可靠供應商聲譽」。



美國愛荷華州大豆協會主席Lindsay Greiner批評，這種短期補貼是「糟糕的補救措施」，只能刺激農產品生產，卻無法帶動銷售。



密西根州民主黨籍參議員Debbie Stabenow亦稱，美國政府使貿易談判進程陷入混亂，複雜的補貼計劃只會帶來更多問題，而非解決方案，「農民們正苦苦掙扎」。

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