【中環剝花生】侵侵轉軚　中美和解有望？

美方態度一時一樣好難捉摸！早前有指美國計劃封殺更多中資企業，轉個頭特朗普又變大好友，表示與中國的貿易戰將可以很快解決，兩國很有機會達成協議，又指華為問題可以在貿易協議中解決，莫非侵侵真係轉軚？六月底G20峰會逐步迫近，中美和解有望？



股市大上大落夠晒刺激，若對金融行業有興趣，想入行有乜條件？要做「星級」股評人又有乜秘技？



今集《中環剝花生》搵嚟羅尚沛、何啟聰、洪龍荃同大家傾傾！



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