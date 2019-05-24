貌似Gameboy　掌上遊戲機Playdate明年初開售

外媒報道，以高端Mac軟件為人所熟知的Panic公司，即將推出一款充滿趣味的掌上遊戲機，它就是採用手搖設計的Playdate。除了黑白屏、十字方向、以及A/B鍵，這款掌機還附帶一枚獨特的搖桿。



Panic創辦人Cabel Sasser表示，希望在打造一款在視頻遊戲領域裏截然不同的產品。從亮黃色的外觀來看，它確實讓人難以抗拒。



該款掌機的尺寸非常輕巧，只有74×76×9mm，屏幕為2.7寸。儘管看起來很簡陋，但Playdate其實支援Wi-Fi、藍牙，以及耳機插孔，可通過USB來充電。



據悉，Playdate是Panic和瑞典Teen Engineering合作打造，後者以優美的合成器而為人熟知，故大可對搖桿的質量感到放心。



不過，硬件並不是Playdate唯一賣點。Panic表示，玩家是毋須購買特殊遊戲，因他們提供與硬件捆綁的「季度遊戲包」。



隨着時間推移，買家將陸續迎來12款專為Playdate而設計的新遊戲。當首次打開電源時，即可取得首款遊戲，在這之後的每個星期，都可以解鎖另一款遊戲。



Playdate有望2020年初發貨，價格149美元(約1,162港元)，今年稍後時間開放預訂。

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