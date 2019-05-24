你想Dream Home：80後靚媽　慳出一幢村屋

不少香港人靠投機致富，但其實腳踏實地依然有出頭天。今期「你想Dream Home」的主角Mandy年紀輕輕便投身社會，憑藉努力工作，加上慳家本色，現時已是3間護膚品店的老闆，同時三代同堂居於自置的全幢村屋。



80後靚媽Mandy在17、18歲中五畢業後即投入職場，第一份工作從事美容業，月薪7,000元，每月只留3,000元自用，其餘4,000元交給媽媽投資。即使升職加薪至1萬多元，情況亦不變。



要成功儲錢，除了開源，自然亦要節流。她自言是慳妹一名，返工亦會帶飯盒，最必須的開支是交通費，所以即使當時每月只有數千元可用，但仍能夠儲私己錢。



不過，面對美食，依然會心癢癢。她表示：「本身為食，有時想食串魚蛋，飲包檸檬茶，但諗到要十多元，會同自己講食咗又會肥，又嘥錢」。另外，雖然居於港島區，亦寧願過海到旺角花園街，買平價衫。



她慳家的性格源自家人，父親從事勞動工作，自小已經知道家人搵錢好辛苦，亦謹記教導「唔好借錢畀人，都唔好問人借錢」。而母親同樣節儉，並且有原則，賞罰分明，成績好才會有禮物。



隨着父親離開，兩姊妹肩負照顧母親的責任，當時考慮到縱使出嫁後，仍希望可以一起居住，所以萌生置業念頭。她原本居於西環市區，毅然將入市目標鎖定為元朗區全幢村屋，因為一層一戶，各人有私人空間之餘，又可以互相照應。



由於家人性格同樣心急，加上有感「樓只會愈早買愈好，愈遲買愈貴」，經過一至兩個月積極睇樓後，於2014年以780萬元成功入市。首期約300萬元則由全家總動員夾份，裝修則以簡單為主。



至於丈夫同是節儉之人，但則屬於「慳自己，豪畀家人」，追求階段更曾經花數萬元買入名牌手袋作禮物。不過，對於本身不好名牌的Mandy，事隔多年仍感肉赤。



她坦言，對理財沒有太大概念，曾經相信朋友，與媽媽夾份買虛擬貨幣，最終慘蝕10餘萬元。所以最好還是踏踏實實工作，2014年除了置業外，亦頂讓了前老闆的護膚品店，成功創業，經過努力，已由一間發展到現時3間分店。



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