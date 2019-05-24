特朗普醒吧！美啤酒業受累關稅　職位減少4萬

外國傳媒報道，美國啤酒業將就業不佳歸咎於總統特朗普的關稅政策。



報告顯示，隨着金屬關稅導致鋁罐成本上升，令啤酒業投資下降，使業內就業人數自2016年以來減少了4萬人。美國啤酒協會和全美啤酒批發商協會公布兩年一度的研究發現，2018 年直接、間接和互動工作職位，由2016年的223萬，減少到219萬。



美國啤酒協會駐華盛頓行政總裁Jim McGreevy說：「鋁材關稅增加了釀酒企業成本，使一個生機勃勃的行業停滯不前。每家釀酒企業都要自行決定如何消化這些成本，是提高價格、裁減員工，還是推遲創新和擴張。」



有數據顯示，隨着特朗普對鋁材進口徵收10%關稅，使鋁材交付到美國中西部地區的運輸和物流費用提高了一倍以上，啤酒釀造公司Molson Coors去年估計，關稅使公司利潤減少4,000萬美元。



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