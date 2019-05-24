【北水追蹤】沽鐵塔萬洲　繼續買工行建行騰訊

港股周五(24日)反彈喘穩，港股通亦連續10個交易日錄得淨流入，全日成交額約68.8億元，佔主板成交約9%，兩市港股通合計淨流入約10.7億元。



中國鐵塔(00788)遭基金減持，其港股通亦錄得1.5億元淨流出；萬洲國際(00288)遭北水淨賣出1.46億元。汽車股方面，雖然有政策消息出現，但吉利汽車(00175)及比亞迪股份(01211)仍分別錄得淨流出4,285萬及3,337萬元。



北水繼續流入內銀股，工商銀行(01398)之港股通錄得逾4.37億元淨流入，建設銀行(00939)亦錄得約4.18億元淨流入；惟招商銀行(03968)遭北水淨沽出9,590萬元。



騰訊控股(00700)股價沽壓未消，惟其港股通仍錄得淨流入1.42億元。



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