科技商機：三星AI系統　一張相就能製作視頻？

外媒報道，三星人工智能研究中心(Samsung AI Center)的機器學習研究人員開發了一套系統，不僅可以對照片進行動畫化處理，還能讓畫作「活」過來。



該系統使用了新的方法，將源面孔(即人在講話時的頭部特寫)上的面部標誌物，與目標面孔的數據對應起來，從而讓目標面孔做出源面孔的動作。



三星的AI系統現在已可在一段視頻中生成一張面孔，讓它模仿另一張面孔在說話或觀望時的神情。不過，那些模型大多需要很多數據，例如對一兩分鐘的視頻數據進行解析。



然而，三星表示，只使用單張人臉圖像，他們就能生成讓目標面孔轉動、說話或做表情的視頻，其效果雖遠非完美無瑕，但具有令人信服的表現。



為了做到這點，系統會預先使用大量數據，讓模型能夠非常高效地在目標面孔中找到對應於源面孔的部分。系統掌握數據愈多，效果會愈好，它也可以通過一張圖像來生成視頻(這被稱為單張圖像學習)，效果不過不失。



舉例來說，有了這樣技術，就有可能使用愛因斯坦或瑪麗蓮夢露的照片，乃至於《蒙娜麗莎》這幅畫作，讓圖像中的人物，像真人那樣能說話和做出動作。

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