I.T：因應市況調整優惠力度

I.T(00999)去年度港澳業務扭虧為盈，同店銷售按年升2.4%。集團企業融資總監方衛斌表示，去年上半財年港澳同店銷售升約8%，而受到中美貿易戰及經濟放慢等不明朗因素影響，下半年度同店銷售出現下跌情況，又指公司難以避免受到大環境的影響。



他補充，今年首財季港澳市場已較往年加大折扣的力度，年內繼續因應市況而調整策略，直言「當間間都做優惠，我哋好難唔做」，不過公司會着眼提升同店銷售及營運效益等方面。至於港澳店舖策略上，他認為繼續會有開店及關店的計劃，要視乎中美貿易戰的走勢及店舖的條件等，採取審慎態度，相信今年內港澳店舖面積大約1至2%調整，變化不大。



面對中美貿易戰升溫，目前集團在美國擁有3間店，方指，當中兩間店於去年年初才開始營運，至今亦並無受貿戰所影響，不過始終業務規模較小，故目前未有暫緩擴張的計劃。



去年為公司成立30周年，被問及為何不派特別股息，主席兼行政總裁沈嘉偉笑稱「冇諗過」，又指目前派息比率已屬高水平。去年度該公司末期股息18仙，派息比率為48%。

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