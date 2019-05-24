金管局：收到8宗有關未經授權轉帳交易通報

香港金融管理局公布，在過去3星期收到8宗有關未經授權小額轉帳交易的通報，個案共涉及3家銀行，總額為7萬港元。根據現有資料，不法之徒可能是透過盜用客戶的網上銀行密碼，進行小額轉帳交易。



按照金管局的規定，銀行為客戶完成小額轉帳交易後，須向客戶發出即時的交易提示，這些個案亦是客戶收到交易提示後通知銀行而揭發的。受影響銀行和客戶已向警方報案。



根據《銀行營運守則》，除非客戶作出欺詐或嚴重疏忽行為，否則客戶毋須對因未經授權交易而蒙受的直接損失負責。因應這要求，銀行已經向部分客戶作出賠償，其他個案也在處理當中。



金管局提醒，公眾在使用電子銀行服務時，須採取適當的防範措施，包括定期更新網上銀行密碼、更新保安軟件，不時查核電子銀行帳戶及結單資料。

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