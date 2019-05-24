聯交所股權變動資料顯示，瑞威資管(01835)於2018年11月13日獲汪友林增持337萬股，最新持股數目337萬股。



中升控股(00881)於2019年5月23日獲Blue Natural Development Ltd增持13萬股，最新持股數目約13.12億股。



中國金屬利用(01636)於5月20日獲Epoch Keen Ltd增持53萬股，最新持股數目約10.1億股。



偉俊礦業(00660)於5月21日獲Onward Global Investment Ltd增持1,908萬股，最新持股數目約13.44億股。



北京首都機場股份(00694)於5月22日獲Hermes Investment Funds PLC增持97萬股，最新持股數目9,461萬股。



康哲藥業(00867)於5月24日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約10.98億股。



中車時代電氣(03898)於5月20日獲FIDELITY FUNDS增持16萬股，最新持股數目2,752萬股。



浙江滬杭甬(00576)於5月21日獲貝萊德增持71萬股，最新持股數目約1.29億股。



遠大中國(02789)於5月23日獲Neo Pioneer Ltd增持121萬股，最新持股數目約7.9億股。



金輪天地(01232)於5月23日獲Golden Wheel Realty Company Ltd增持239萬股，最新持股數目約7.05億股。



中油燃氣(00603)於5月23日獲許鉄良增持100萬股，最新持股數目約14.43億股。



利寶閣集團(01869)於5月23日獲陳振傑增持51萬股，最新持股數目約4.86億股。



卓悅控股(00653)於5月23日獲葉俊亨增持123萬股，最新持股數目約15.54億股。



慧聰集團(02280)於5月23日獲劉軍增持10萬股，最新持股數目7,880萬股。



當代置業(01107)於5月23日獲張鵬增持10萬股，最新持股數目2,392萬股。



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中國稀土(00769)於5月22日被YY Holdings Ltd減持4,000萬股，最新持股數目約7.07億股。



南京熊貓電子(00553)於5月7日被中國華融資產管理減持56萬股，最新持股數目7,302萬股。



四環醫藥(00460)於5月20日被Keen Mate Ltd減持126萬股，最新持股數目約59.28億股。



鞍鋼股份(00347)於5月21日被RWC Asset Advisors (US) LLC減持289萬股，最新持股數目6,235萬股。

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