港交所落實財務報表有否定意見須停牌

香港交易所(00388)發表諮詢總結，規定若發行人就個別財政年度刊發初步業績公告時，其核數師對發行人財務報表發出無法表示意見或否定意見，該所會要求該發行人的證券暫停買賣。



有關證券的停牌一般會持續，直至發行人解決了導致核數師發出無法表示意見或否定意見的問題、保證核數師毋須再就該等問題發出無法表示意見或否定意見，以及披露足夠資料以令投資者可在知情的情況下對其財務狀況作出評估為止。



不過，經考慮諮詢過程中的意見後，港交所作出若干修訂，闡明相關停牌規定不適用於下述情況：(i)無法表示意見或否定意見只牽涉持續經營問題；或(ii)發行人在刊發初步業績公告前已解決導致核數師發出非標準意見的相關問題。



此外，港交所亦計劃修改補救期。按現行《上市規則》，主板發行人連續停牌18個月(創業板發行人：12 個月)可能會被港交所除牌。若要解決導致核數師發出無法表示意見或否定意見的問題並非發行人所能控制，補救期或可延長，延長的期限由港交所根據個別情況而定。



港交所亦會設過渡安排，若主板及創業板發行人停牌純粹是因為核數師對發行人在2019年9月1日至2021年8月31日期間開始的財政年度的財務報表發出無法表示意見或否定意見，補救期可延長至24個月。



新增的《上市規則》條文將適用於發行人在2019年9月1日(生效日期)或之後開始的財政年度的全年初步業績公告。



在43家2017年度財務報表附有核數師無法表示意見的發行人中，19家發行人已解決其審計問題，另有5家發行人純粹是因為有持續經營問題才收到無法表示意見，在新的《上市規則》規定下毋須停牌。



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