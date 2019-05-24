Apple提交今年新iPhone註冊文件　3機款11個版本

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)已經向歐亞經濟委員會(EEC)註冊新款iPhone。註冊文件顯示，與去年9月一樣，Apple料於9月會同時發布3款共11個版本的2019年度新iPhone。市傳為iPhone XI(即iPhone 11)、iPhone XI Max和iPhone XR 2。



2019年款3款新iPhone系列包括11個版本的型號，分別為A2111、A2160、A2161、A2215、A2216、A2217、A2218、A2219、A2220、A2221和A2223，它們都運行iOS 12系統，註冊日期為2019年4月30日。



這與Apple去年4月10日提交的文件類似，當時也包括11個運行iOS 11的iPhone版本，它們最終被列為iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max，分別在美國和加拿大、歐洲和亞洲以及日本和中國推出不同的版本。



由於EEC註冊文件是在設備實際發布前幾個月提交的，Apple通常會參考當前已發貨的iOS版本，即iOS 12，而不是在6月3日舉行的WWDC年度開發者大會後可能在秋季發布的iOS 13。



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