貿戰升級：若要攬炒　中國是不會懼怕人民幣貶值

外國傳媒報道，自稱2015年成功預測中國股市大鑊、2018年初警告中美貿易戰「嚟真」，今年初仍警告投資者切勿掉以輕心的資產管理公司Navellier and Associates投資專家Ivan Martchev最新警告，中國不會懼怕人民幣貶值，更是「最強武器」，因為全球會攬炒，中國則可以解決債務問題！



他指出，中國官方或許會猜想，將人民幣貶值可能會取得貿易戰勝利，而且可以解決龐大的債務問題。相反，堅持人民幣不貶值將導致大規模經濟衰退。對中國而言，這種經濟衰退可能與2008年金融海嘯，或美國1930年代「大蕭條」一樣嚴重。



日本就是最佳例子，上世紀不將日圓貶值，換來該國自1989年以來陷入長期通縮、人口老化及萎縮、信貸泡沫、金融市場爆煲等嚴重問題，目前日經平均指數僅及1989年的一半。這是中國未來有機會面對的。



有鑑於此，中國經濟「硬着陸」到底何時到來無人能測，但人民幣絕對有可能貶值。他指出，在1993年，中國曾把人民幣一下子貶值34%，若以該幅度套用現時情況，就是人民幣兌每美元接近9.31水平(即每百港元兌119元人民幣)。一旦出現，對全球金融體系來說將是一件嚴重通縮事件，估計美國10年期國債孳息率會暴跌至1厘以下，即全球將會攬炒。



其實，人民幣大幅貶值是有歷史可援引。回看上次人民幣貶值始於1989年，當時人民幣兌每美元為3.73，直至1994年1月收於8.73。對全球來說是一件通縮事件，對中國經濟內部情況來說，則是重大通脹，1989至1993年，中國通脹就高達30%，相比上月通脹2.5%。



重要的是，投資者要知道債券支付是以名義人民幣支付，貶值將創造有利條件來償還債務。如果說，中國在1989至1993期間，曾積極使用這種貶值政策，誰敢說他們不會再次使用呢？



他相信，人民幣貶值的可能性很高，如果與美國的貿易戰愈演愈烈，像目前情況，這種貶值很快就會發生。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/