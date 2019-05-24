貿戰升級：受累中國報復　美化工業再促特朗普停戰

外國傳媒報道，美國多個行業正試圖說服總統特朗普停止貿易戰。



美國化學品製造商Maroon Group首席技術官Mark Maroon去年曾3度前往華府，要求特朗普結束貿易戰，現時打算6月再次赴華府表達訴求。他說：「我們的努力只是徒勞，但試一試也沒甚麼壞處。」



他稱，Maroon Group有許多產品只在中國生產，而且不可能將生產線返回美國，受貿易戰影響，公司只得延後招聘銷售人員計劃。



報道指出，美國工商團體和企業仍持續遊說政府，盼能結束貿易戰。美國全國零售商業聯合會資深副總裁David French說：「如果我們不參與(遊說)，就等於放棄責任。」



美國化學理事會數據顯示，受中國報復影響，美國對中國的化學品出口明顯下滑，導致該領域貿易逆差大增近兩倍。

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