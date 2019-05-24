貿戰升級：港出口至東盟比例已超美　業界可靈活避稅

美國或於6月向其餘逾3,000億美元中國進口貨品徵收25%關稅，港商勢必受到衝擊。



貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健指，該局仍然預計，香港全年出口貨值會按年增長5%，因現時美國市場僅佔香港貨值約8至9%。反觀，今年首3個月東盟出口比例已超過美國出口，未來東盟出口或能補償美國出口的跌幅。



不過，他亦提及，過往港商大多依賴美國出口，較少開拓東盟市場，所以最終出口情況則需視乎港商如何緩衝中美貿易的影響，以及對東盟市場的策略。



同時，他提醒，港商可以個人名義或透過美國進口商會提交書面呈請，舉證貨品不應納入交稅名單。即使不幸納入稅收名單，港商還可再次申請延長或豁免交稅。他提及，過往在清單中，亦有兩成港商成功申請豁免稅項。



此外，他亦稱，港商可靈活應對清單措施，包括將商品分拆以避開稅項。如原本在清單之列的分體式冷氣機，只要細分拆爲壓縮機及送風系統，便不需交稅。他形容今次中美貿易對港商有危亦有機，港商亦可重新審視新興市場未來的潛力。

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