貿戰升級：口水戰開打！中美主播相約激辯

外國傳媒報道，美國Fox Business Network主播與中國國家電視台主持人進行了一場「網絡隔空論戰」，在內地微博吸引超過2,000萬人閱讀，並有7,600條評論。



事緣Fox女主播Trish Regan本周在她的節目中稱，美國別無選擇，只能對中國發起貿易戰。對此，中國國際電視台(CGTN)主持人劉欣在自己的評論節目中回應，Regan看起來像是美國總統特朗普的發言人。



之後Regan在一段長達11分鐘的視頻中為自己辯護，並在Twitter上向劉欣「約辯」。她寫道：「你指摘我情緒化，不知道事實是錯！你定時間、地點，我會赴約！」劉欣回應稱：「會很快回覆。」



截至周五傍晚，微博上「福克斯女主播被央視指情緒化後約辯」的話題閱讀數量超過2,000萬，評論大約7,600條。



值得注意的是《環球時報》也轉發並評論道：「約麼？」《環球時報》是由中國中共中央機關報社人民日報社主辦的中文報刊。



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