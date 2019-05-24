【深度解構】人幣跌「破7」不易　皆因內地有5大絕招？

中美貿易衝突升級，使人民幣匯價顯著受壓，引來內地官方多次「出口術」護航。過去一周，人民銀行官員多次發表言論及利用「逆周期」措施，成功穩定人民幣匯價及貶值預期。分析普遍認為，內地仍有「5大絕招」可用作維穩人民幣，並預期6月28日二十國集團(G20)領導人峰會之前，人民幣兌每美元跌穿「7算」機會低。



由官方開價的人民幣中間價周五(24日)高開1點子，至6.8993，連續5日企穩6.9水平，向市場釋出官方「穩匯價」信號，刺激反映國際的離岸人民幣(CNH)低見6.138水平；而反映內地的在岸價(CNY)則見6.9050，本周升值0.13%，一洗月內貶值的頹勢。



究竟內地穩定人民幣的「5大絕招」的甚麼？



●大幅抽緊離岸人民幣流動性

人民銀行可以在香港發行央行票據或限制跨境人民幣拆借，以減低離岸市場的人民幣資金，刺激離岸人民幣拆息上揚，從而加大淡友的沽空成本。事實上，於本月中旬，人行已透過金管局在香港發行200億元人民幣的央行票據。



不過，華僑永亨銀行經濟師李若凡預計，央行票據發行規模需要超過1,000億元人民幣，才有望大幅抽高人民幣拆息。



李若凡指，相比內地龐大的人民幣市場，香港的人民幣存款僅約6,000億元人民幣，內地管理境外流動性的難度相對容易，而且境外投資者的沽空活動較為活躍，若推高拆息水平，將有效抑制沽空意欲。



●動用外匯儲備干預匯率

內地有大約3.1萬億美元的外匯儲備，人民銀行可以動用外匯儲備買入人民幣，並賣出美元，以支持人民幣匯價。不過，此舉將會直接消耗外匯儲備，李若凡指，一旦外匯儲備連續數個月大規模下降，有機會引起市場恐慌，並開始拋售人民幣，最終適得其反。



近月中國外匯儲備變動不大，相信人行未有直接大舉入市買入人民幣。



●對境內銀行進行窗口指導

人民銀行可以通過勸告和建議，來影響內地銀行的外匯交易，例如給予指導性意見，限制內地銀行為客戶購買外匯，或者為銀行外匯交易設定配額，以減輕人民幣沽壓。



●收緊外匯管制 減少資本外流

由於內地有資金管制，若資金大規模流出，需要先獲得外匯管理局批准。當局可以透過收緊資金外流限制、延長審批時間，以及收緊審批門檻等，彈性控制資金流出壓力。



●遠期市場操作

人行可透過遠期價格操作，即是在市場上掃入美元兌人民幣的遠期合約，令到合約價格急升，並傳導到利率市場，即是人民幣的利率會跟隨遠期價格上升，令沽空人民幣的淡友成本大增，與抽緊流動性「挾息」做法有異曲同工的效果。



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