貿戰升級：中方痛批個別美國政客製造華為謠言

美國國務卿蓬佩奧日前表示，華為創辦人任正非稱，並未與中國政府合作是說謊。對此，內地傳媒報道，中國外交部發言人陸慷周五(24日)說：「個別美國政客一再製造有關華為的謠言」，卻始終拿不出證據。



陸慷說：「任正非之前接受媒體採訪的內容在中國國內外都獲得廣泛好評，現在對他仍有質疑的，恐怕真的只是個別政客。」



他痛斥美國政客不斷利用各種謊言，試圖誤導美國民眾，現在還試圖煽動意識形態對立，「我們敦促美方，立即停止動用國家力量，對其他國家企業進行打壓、謀取不正當利益、擾亂市場、破壞國際間合作的錯誤行徑。」



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