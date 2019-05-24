貿戰升級：全球最大航運企業警告已受影響

外國傳媒報道，全球最大集裝箱運輸企業馬士基(Maersk)警告，中美貿易戰持續，將會傷害已脆弱不堪的航運業。



該公司在周五(24日)公布，上季稅前息前折舊攤銷前獲利(EBITDA)約12.4億美元，低於市場預期，行政總裁Søren Skou表示，第一季在亞洲與北美之間的跨太平洋航運量出現萎縮，若中美貿易協議遲遲未成達成，預期航運量會再降低超過1%。他又警告，中美「貿易冷戰」是未來最大風險，將引發保護主義和經濟動盪。



馬士基目前的航運總付運量佔全球1/5左右，故有獨特優勢掌握全球貿易數據。

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