德銀「Plan B」難免裁員　料先在這個國家動手

外國媒體報到，德意志銀行(德銀)的大幅削減成本計劃，主要是拿美國員工「開刀」。



德銀與德國商業銀行合併告吹，兩行工會的反對被視為原因之一。及後德銀被逼啟動「Plan B」自救，早前該行首席執行官克里斯汀表示，公司進行大幅削減成本計劃，望能夠扭轉德銀的命運。



知情人士稱，預計德銀在美國的大部分削減將來自其虧損的股票業務，包括現金股票交易；包括美國利率交易在內的其他業務領域也已被指定進行進一步削減。消息稱，目前尚不清楚該銀行的9,275名美國員工中有多少人會受到影響。



早前德銀否認進一步重組美國業務，更稱「堅決致力於推進」美國業務。然而，消息人士指，兩行合併談判破裂導致高級管理層加強了對「Plan B」的討論，為扭轉業務局面，美國業務的削減被放在重要位置。



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