新盤UPDATES︰匯璽細單位加價　紅山半島1.1億沽

發展商積極優化售樓安排提高市場透明度，香港地產建設商會亦再度發出指引，料將進一步改善細單位招標成風問題。同時，各區樓盤繼續透過標售推出特色戶及洋房。



●地建會新指引：3類物業可招標 最遲6月1日落實

香港地產建設商會於5月9日發出指引之後，接獲會員意見，建議指引可更具彈性，以反映各類物業各有其特色和銷售實況。最遲於2019年6月1日全面落實。



而執委會經詳細考慮後決定採納有關建議，並取代5月9日之指引。除下列3類物業外，其他一概不可以招標方式出售。



該3類物業包括

1)獨立屋、洋房及特色戶；

2)具3間或以上睡房的實用面積不少於約753方呎分層單位；

3)任何實用面積不少於約1,076方呎的分層單位。



同時，為提高透明度，有關招標文件，包括為買家提供之所有優惠計劃及詳細條款，均會上載至發展項目的網站，並提交予一手住宅物業銷售監管局。而有關單位之成交金額及買家最終選擇的優惠計劃，均會及時在成交紀錄冊更新。



該會執行委員會主席梁志堅表示，是次推出有關新盤招標銷售的新指引，已經過詳細考慮及諮詢會員意見，相信各會員均會自律執行，杜絕細單位透過招標推售。加上早前已提出的各項優化售樓措施，希望有助消除市場對標售形式的關注。



●匯璽II細單位加價逾6.8%

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽II，剛更新價單，其中5B座7樓J室，實用面積346方呎，價單售價由1,016.6萬調升至1,086萬元，呎價由29,382上調至31,387元，加幅逾6.8%，單位累積加價3次，加幅共逾11%。而同座相同面積的11樓J室，價單售價由1,020.6萬增至1,090.4萬元，單位亦已累積加價3次，加幅相若。



●海日灣招標形式連沽兩伙

市場上仍有部分樓盤主力透過招標形式銷售，包括面積753方呎以下三房或其他單位。其中億京發展的大埔白石角海日灣，開盤以來暫未推出任何價單，今日（5月24日）亦以同樣方式售出兩伙，成交價介乎3,417.6萬至2,814.8萬元。該公司回應，現正積極研究地產建設商會最新指引內容，如有消息會對外公布。



●紅山半島洋房逾1.1億元售出

華懋集團等大潭紅山半島，以招標方式售出松柏徑158號洋房，實用面積3,142方呎，成交價逾1.1億元，呎價35,240元。



●屯門弦海同一單位月內3度售出

新盤市場罕見同一單位單月3度售出情況。莊士中國(00298)的屯門弦海，今日(5月24日)以437.1萬元售出19樓K單位，實用面積224方呎，呎價19,513元。成交紀錄冊顯示，該單位於本月4日及11日，亦先後以同樣售價賣出，但之後交易再未有進展。



●深水灣徑8號加推3641方呎大戶標售

發展商繼續透過招標形式推售豪宅及特色戶。南豐集團等旗下壽臣山深水灣徑8號，剛發出新銷售安排，加推第1座9B單位發售，實用面積3,641方呎，招標日期為5月28日上午10時至11時。而新鴻基地產(00016)亦加推元朗PARK YOHO Napoli的第16A座19樓A室頂層連天台戶標售，實用面積1,340方呎，天台面積1,020方呎，招標時間由5月28日上午10時至下午7時。



●伊甸雅苑洋房2698萬沽

據一手銷售資訊網資料，米埔村屋伊甸雅苑沽出320號洋房，實用面積2,118方呎，花園及天台面積分別為1,265及579方呎，成交價2,698萬元，呎價12,738元。

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