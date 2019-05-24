樓價UPDATES︰美孚本月錄12買賣　康怡21宗租務

荔枝角美孚新邨本月暫錄12宗成交，交投表現平穩，平均實用呎價約14,634元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●鰂魚涌康怡花園5月暫錄得21宗租賃個案，平均實用呎租約42元。屋苑G座低層7室，實用面積529方呎，以兩房間隔，以1.7萬元租出，實用呎租32.1元，較市價略低。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區

●美孚新邨5期蘭秀道15號極高層F室，實用面積651方呎，採三房間隔，單位座向西南方，擁大露台。上址最初開價840萬元，買賣雙方議價後以815萬元成交，實用呎價12,519元，買家為同區換樓人士。



●買家積極入市，帶動二手居屋承接力理想。黃大仙天馬苑B座高層14室兩房戶，實用面積415方呎，座向東南望開揚景。單位放盤3星期，原叫價620萬元，議價後於已補價自由市場以600萬元易手，實用呎價14,458元。



●將軍澳東港城6座低層H室，實用面積466方呎，屬兩房間隔，獲同區上車買家以705萬元購入，實用呎價約15,129元。原業主於2003年1月以150萬元入市，期內升值3.7倍。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●馬鞍山迎海‧星灣御16座高層B室，實用面積546方呎，以兩房連儲物室間隔，座向東面享海景，以2.3萬元租出，實用呎租42.1元。若以業主2015年12月購入價829萬元計，租金回報率3.3厘。



●屯門大興花園2期11座中層C室兩房戶，實用面積464方呎，有同屋苑人士因居所正進行裝修，故短租上址3個月，月租1.2萬元，實用呎租25.9元。



●暑假將至，不少內地生開始尋覓租盤，大圍名城1期3座高層SA室，實用面積739方呎，以套三房間隔，成交月租3萬元，實用呎租40.6元。新租客為5名內地生，以先付一年租金形式承租上址，合共36萬元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm