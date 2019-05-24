華爾街圍攻Tesla！繼最熊10美元後　有人賭1個月冧50%

外國傳媒報道，電動車企業特斯拉(Tesla)遭華爾街圍攻！繼摩根士丹利、花旗，以及Wedbush本周相繼唱淡，其中大摩「最熊」目標價僅10美元，意味Tesla下跌空間逾九成後，美股著名分析員、TradingAnalysis.com創辦人Todd Gordon表示，看到有「神秘資金」狂賭該股一個月內暴冧50%。



他指出，期權市場未平倉合約顯示，6月到期的Tesla淡倉合約飆升。其中，行使價180美元的看跌期權合約達1.1萬張；行使價150美元的看跌合約達9,000張；行使價100美元的合約更多達3.1萬張。這意味着有龐大的資金正在對賭Tesla股價會於6月內狂瀉至100美元以下，較周四(23日)收市價196美元大跌49%或以上。



他指出，目前截至6月底只有29個交易日，以圖表及期權持倉來看，Tesla股價最少跌至142美元。



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