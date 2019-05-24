貿戰升級：中國再救市！下月底前公布擴大開放政策

內地傳媒報道，國家發改委副主任寧吉喆表示，有信心、有條件、有能力保持經濟持續健康發展和社會大局穩定。



當局將採取措施創造更加開放、友好的外商投資環境。6月底前，出台「2019年版外商投資准入負面清單」，負面清單只做減法、不做加法，還將出台「2019年版鼓勵外商投資產業目錄」，特別對中西部地區會有進一步鼓勵政策。繼續開展重大外資項目服務工作，正在推進一些製造業大項目，涉及新能源汽車、新型石化等領域，項目規模從幾十億美元到上百億美元。



所謂「負面清單」，是指國務院以清單方式明確列出在中國境內禁止和限制投資經營的行業、領域、業務等，各級政府依法採取相應管理措施的一系列制度安排。



另外，國務院表示，正部署進一步落實好「減稅降費」各項政策，統籌做好「六穩」工作，依靠改革開放更大激發實體經濟活力、釋放內需潛力、增強發展動力，戰勝困難挑戰，把自己的事辦好，為實現比較充分的就業、經濟平穩健康發展奠定更穩固基礎。



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