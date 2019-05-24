夜市UPDATES：特朗普轉軚道指彈百點　科技股上揚

美國總統特朗普又轉軚，歐美股市接力亞洲市反彈，美股道指最多升180點，目前報25,632點，升141點；標指報2,834點，升12點；納指報7,682點，升54點。



特朗普表示，華盛頓和中國目前有「很好」的機會達成協議，甚至包括就中國科技巨企華為的問題達成共識。



市場憧憬科技戰降溫，美國五大科技股早段做好，分別升約1%。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指現報27,313點，大致與港股收市持平。



避險資產仍然受到追捧。美國國債價格攀升，基準的10年期國債孳息率降至2.292%，創2017年10月中旬以來的最低值。美債孳息率又現倒掛，經濟衰退的擔憂情緒升溫。



英國首相宣布將於6月7日辭職，下屆首相熱門人選約翰遜稱想要達成協議，但要為無協議脫歐做好準備。英鎊走勢波動，目前報1.2669，升0.09%。



【21:30】揣測中美貿易關係緩和，美股開市早段回升，道指升171點，至25,661點；納指升59點，至7,687點；標指升16點，至2,838點。



個人電腦生產商惠普公司(HP Inc.)截至4月底止第2財季純利按年跌26%至7.82億美元，經調整後每股盈利53美仙，勝市場預期，並上調今個財年每股盈利預測。股價早段升2.76%至19.72美元。



派杰看好網購巨人亞馬遜股價可望於未來兩或3年突破3,000美元大關，較周四收市價有近65%上漲空間。亞馬遜股價早段升1.14%至1,836.21美元。



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