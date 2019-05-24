貿戰升級：世界變得更快！郭台銘料全球產業鏈3年轉一次
2019年05月24日 22:00
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郭台銘 (中新社圖片)
台灣傳媒報道，鴻海董事長郭台銘周五(24日)稱，中美共同作為全球經濟增長最重要的引擎，但各持全球化和區域化的立場，會引領全球產業鏈新走勢。未來產業的布局和分工，必須隨時做結構性的調整，比起過去10年、20年一次，未來可能每3年就要面臨調整，「大」不再是唯一勝算。
換言之，按他的估計，世界將變得更快，企業必須時刻懂得「走位」才能生存，大企業若固步自封也會受影響。
他又指出，在今年初，美國總統特朗普簽署維護美國人工智能(AI)領導地位的行政命令，就可看出貿易戰其實是5G與AI的戰爭。
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