陳鳳珠：美國制裁影響環球科技發展

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，港股失守250天線後表現疲弱，目前技術走勢上，恆指的10天線已跌穿100天線，在欠缺利好消息下，預期大市即使反彈但動力不大。另外，近期人民幣貶值，令市場憂慮資金或有機會外流。現時投資者正觀望內地的扶持政策及對美國的回應，料投資氣氛仍然審慎。



美國禁止企業對華為提供原料及技術，但隨即給予90天寬限期，估計原意要迫使內地就技術轉移及科技發展等情況作出讓步。不過，美國的行為實際亦有損當地製造業發展，華為表示每年至少向美國企業高通購買5,000萬套晶片，倘若美國企業停止供貨，料其業績將受影響。雖然華為以往依賴入口美國晶片，但近年已逐步擴大供應商數量，且旗下晶片公司亦不斷自行研發，故公司約一半晶片來自美國，一半為自給自足。同時，華為亦備有大量零部件存貨，料未來數月至1年仍足夠供應；而歐洲的晶片製造商亦表示向華為提供的大部分產品不受美國限制。



受到美國的制裁，內地財政部宣布給予全國積體電路設計及軟體企業兩年的免徵企業所得稅優惠，第3至5年按25%的稅率減半徵收，同時追溯至2018年底生效，以支持行業發展。



除晶片外，Google亦可能要暫停與華為於軟件、硬件及技術服務的合作，華為一直使用Android系統，今年4月，Google開發的Android系統於全球手機作業系統市場佔比超過七成，倘若Google暫停合作，令華為手機只能有限度使用Android系統，預期會拖慢華為向外發展的步伐，而目前華為手機於歐洲市場的銷量排行第三。雖然公司早於2012年開始自行研發操作系統「鴻蒙」，但要將兩個系統的數據轉移較為困難，因此一直未能取代Android的作業系統。



其實，早前美國已不斷制裁華為，並禁止使用其5G設備，同時要求其他國家跟隨，但法國及德國等歐洲國家未有隨美國封殺華為。因此，市場仍要關注美國未來的取態。預期美國的行動只會促使內地於自主創新上加快發展步伐，且由於美國經常出爾反爾，導致內地的態度亦漸趨強硬，估計內地或會加強回應，貿易紛爭短期內難以解決。



(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）



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