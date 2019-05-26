曜熊理財：香港基金氣數已盡？

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易大戰愈打愈厲害，華為成主要攻擊對象，同時美國正準備將更多中國企業納入黑名單，禁止其獲得美國零件和技術，美國商務部可能要求美國企業在獲得政府許可後，才能向中國提供零部件，從而限制中國公司增強其設備功能的技術，美國政府官員將在接下來幾周做出最終決定。



美國打壓中國企業的範圍正準備加大，此舉可能導致中美緊張局勢升級，並使人們懷疑美國是否打算向中國更多的龍頭企業下手。美國可能的制裁會對中港製造企業構成傷害，但目前尚不清楚對不同公司業務產生多大影響，主要視乎美國市場佔公司比例。



去年美國對中興通訊(00763)實施貿易封鎖並迫使後者屈服，目前對規模更大的華為的攻擊，都標誌着在美國政府決心開展的一場科技戰爭中，正在拉開槍炮齊射的序幕。香港股市目前反應冷靜，但未來仍有大跌空間，主要看中美談判情形，結果難以預料。



短期香港基金仍會大幅波動，目前偏低的市盈率起了支撐作用，市場已經從沽空衝擊回復穩定，但向上升行情還缺乏足夠的驅動因素。如有更多不利消息入市，可能會出現恐慌性拋售的情況，沽空力量仍然巨大。第2季香港基金將處於波動，賺錢難度極大，建議以中長線持倉為主，高分紅的個股值得關注。



港股因為低估值、高股息率受到不少機構投資者的喜愛，中國資金由於在兩地市場上的價差，也促使不少投資者把目光轉向港股市場。對於目前港股市場產生的調整，目前整體來看，恒指估值約為10倍並不高。港股基金是不是氣數已盡，將看中美貿易談判結果，但香港公司轉移生產基地的態勢難以避免。

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