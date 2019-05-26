鄺民彬：港股或因超賣反彈　但弱勢暫未逆轉

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯儲局上次議息紀錄，局方成員一致認為，應繼續保持耐性，無需加息或減息。而官員普遍認為即使環球經濟狀況有所改變，利率在一段時間內不會改變。



紀錄公布後，美國減息預期稍為降溫。不過，上次議息會議並沒有考慮中美貿易關係惡化的因素。在貿易戰下，美國經濟將放緩，但進口物價將上升。然而，在政策壓力下，聯儲局短期仍然不敢加息。至於會否減息，將主要視乎美國經濟增長受影響的程度。



騰訊控股(00700)近期股價走勢疲弱。事實上，美國加大對中國科技企業的制裁，投資者關注中美是否已經開始了一場科技冷戰，科技股持續弱勢；另一方面，A股計入MSCI中國指數在內的新興市場指數市值比重，5月底會由5%倍增至10%，並將於5月28日收市後生效。因此，MSCI中國指數現有市值比重最大的騰訊，需面對權重遭攤薄而出現的沽壓。該股股價已由4月高位累跌超過15%。然而，由於期望新手機遊戲將推動未來的季度盈利增長，加上股份目前估值為27倍未來12個月市盈率，處於過去5年正常區間25至35倍的中水低端水平，可於320港元水平開始累積。



展望未來，美國總統特朗普領導的政府，近期對中國步步進逼。中國初期的態度尚算溫和，但美國對華為禁運後，中央政府官員語氣轉硬。近期中國國家主席習近平考察江西，表示中國正面臨新長征，需要重新出發，或暗示中美貿易戰可能有持久化的趨勢。投資者需要做好心理準備。因此，港股可能因超賣而反彈，但弱勢暫時仍然沒有逆轉，投資者不宜過於激進。個股方面，投資者應考慮趁低買入前景良好的龍頭企業，以及盈利穩定的高股息收益率股票。



(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

