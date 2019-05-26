葉尚志：趁低吸納騰訊　短線反彈睇340元

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄表示，港股仍在延伸尋底跌勢，恒指進一步跌穿27,600至28,000點的承接區，有繼續向下探底的傾向。美國政府對華為進行制裁，禁止美國供應商向華為提供材料及服務，消息對市場氣氛帶來進一步打擊，是令到港股繼續下跌尋底的觸發點。



目前，恒指在5月份的累跌幅度已達到有3,000點，加上技術性超跌狀態已見嚴重，估計有出現跌後反彈的可能，建議可以關注抄底博反彈的交易機會。



騰訊控股(00700)在本月中公布第1季業績後，股價跟隨大市出現下挫，在已出現深度調整的情況下，加上業績表現符合預期有亮點，建議可以關注抄底博反彈的交易機會。該公司第1季收入有855億元人民幣，按年增長16%，表現符合預期，但收入結構進一步發生變化，值得關注。



其中，騰訊在金融科技和企業服務的布局已見成效，收入按年增長有44%，達218億元人民幣，顯示公司在產業互聯網轉型方面進展良好，加上QQ小程序在4月上線，將進一步對工業互聯網進行滲透，有助此業務成為未來收入增長的主力。目前，其股價已從年內高位回吐了有20%，並且已回跌至接近年初的水平，建議可關注趁低吸納的機會，止蝕於300元，短線博反彈目標先看340至350元。



(作者為註冊持牌人士)

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