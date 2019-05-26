鄭勤龍：稀土五行屬土　概念股只屬短期借勢炒作

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指近日受到中美貿易戰的拖累，累跌幅度已約有3,000點。然而在國家主席習近平考察稀土企業之後，無獨有偶，中港稀土概念股卻受到連日追捧而上升。



由於稀土是高科技發展不可或缺的重要資源，因此有部分媒體分析認為中國或會利用稀土的領導地位作為反擊美國的重要工具。



根據美國地質勘探局(USGS)統計，截至2017年底全球有約1.2億噸的稀土儲量，中國的稀土儲量達到4,400萬噸，佔世界總儲量的37%，位列全球第一。



然而中國在全球稀土行業的地位並非源於其儲量，而是中國擁有全球最大的冶煉分離產能。中國於2018年的冶煉分離產品達145,770噸，佔全球總供給85.83%，而美國對稀土冶煉分離產品年度平均需求為12,702噸，於2018年美國從中國進口稀土冶煉分離產品共超過11,951.7噸，佔中國出口的全部稀土冶煉產品的29.3%。



目前除中國以外規模較大的稀土冶煉分離廠商就只有澳洲的萊納斯公司，其2018年產量為1.77萬噸，僅為中國產量的14%，而且根據美國THREE Consulting公司統計，截止2018年8月中國在稀土開採、冶煉分離等方面申請的專利相對地還比美國多出了2.3萬個。



據美國政府問責局在2016年發布的一份關於稀土材料報告顯示，美國可能需要15年才能建成國內稀土供應鏈。但日前萊納斯公司已宣布與美國化學品公司藍線公司簽署合作備忘錄，雙方將於明年在德克薩斯州合作設廠房，提供美國本土的稀土供應。雖然目前萊納斯位於馬來西亞的關丹稀土分離廠的產量有所增長，但相信亦未能應付美國的全部需求，因此在短期內美國對中國稀土冶煉分離產業鏈仍然有較強的依賴性。



不過歸根究底，近日令中港稀土概念股受到追捧的真正原因是因為近日雲南騰沖海關禁止緬甸所有資源類商品進口至中國，其中包括稀土礦。緬甸進口的重稀土佔中國30%左右，因此在稀土的供應將被明顯減少的情況下，亦使到稀土的價格要面臨上漲的壓力。



從玄學方面去分析，稀土五行屬土，而踏入立夏後火旺生土，所以中港稀土概念股亦因而被受關住而上升，可是投資者亦必須留意在中港的稀土概念股當中，並不是所有公司皆有從事稀土的開採部分，只屬短期借勢炒作而已。



除此之外，投資者亦須慎防在中美貿易戰的背景下，假若中國還擊禁止稀土出口，稀土在國內的供求便會一下子供過於求而令價格下跌，到時稀土概念股的股價亦必會因此而受挫。

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