陳健豪：澳元距離重新上升仍需耐性

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，外匯市場繼續吹無定向風，普遍來說美匯屬偏強走勢，執筆時就再次在98水平，自年初至今升值1.91%，將再次測試今年高位98.33水平。



美匯強勢，雖然聯儲局官員多次指出對未來貨幣政策未有任何看法，但美國芝加哥商品交易所(CME Group)的利率期貨就反映美國聯儲局將維持利率不變直到9月份，但第4季開始就有減息機會，其中到12月份更有66.6%機會需要減息。加上中美貿易戰一旦開打，美國同樣受傷，或許都令投資者不敢全面看好美元，成為暫時未能突破的原因。



澳洲央行發表5月議息會議紀錄指出，關注到環球經濟增長自去年下半年起開始放緩，又指該國的主要貿易伙伴今明兩年增長速度繼續放慢，明顯暗示對中美貿易關係轉壞拖累中國經濟甚至環球經濟的擔心。當然外圍因素外，內部因素例如澳洲當地去年下半年增長受壓，家庭消費指標亦反映今年第1季增長仍然無甚起色；而新屋建築需求仍然疲弱，這些因素短期都令經濟前景蒙上陰影。



更重要的是，央行行長洛威(Philip Lowe)在兩周之後、即6月4日的議息會上委員將討論減息一事，一旦屬實將是澳洲央行自2016年8月以來首次減息，因此澳洲的利率期貨就反映，預期6月份會進一步減息至1.25%的機會率已提高至92%。事實上，澳洲這個減息預期即使在6月落空，市場不但不會消除看法，反而會憧憬未來如7月、8月同樣需要減息。這個減息預期一日不消除，澳元都難有起色，反而愈快減息後愈快結束減息周期，始成為澳元兌美元能否見底的關鍵。



當然很多客戶在目前低位反而有興趣「趁低吸納」、「長線持有」，不過由於現時澳元已在息差上大幅落後於美國，從前長線持有有利息支撐的誘因並未出現。即使銀行定期的息率亦不吸引，投資者亦可以在股票市場上找到息率比澳元定存更優惠的利率，因此澳元暫時未有上升動力，直至澳洲央行宣布減息周期結束、甚至有加息傾向才有向上炒「息差收窄」的誘因。



技術上，澳元兌美元自跌穿今年初低位0.70水平後，目前交易區間已下移至今年首個交易日閃崩低位0.6744，而重要阻力則在0.6960至0.7000的阻力區，需要重新升穿此位，澳元才有望見底。因此短線可於0.6960沽出澳元，止蝕於0.7010，目標0.6850。



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