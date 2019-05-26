御峰理財：中美貿易戰前景　不宜睇得太淡

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易談判原先步入尾聲，卻在5月初急轉直下。在中美夾縫中的香港股市首當其衝，執筆時5月已下跌超2,000點。有報道指是次的導火線，是因為中方刪除了協議內約三成條文，當中大部分與法律約束力有關。



就此，美方立即將2,000億美元中國進口美產品關稅上調至25%，並計劃再向大約3,000億美元的中國貨開徵25%的關稅。與此同時，特朗普簽署行政命令禁止美國企業使用有損國家安全的通訊設備，美國商務部則把華為及華為70子企列入貿易黑名單。中方也馬上還擊，包括6月起向美國600億美元貨品加稅最高25%，以及取消進口數千噸美國豬肉。



最近，有內地學者指中國擁有3張談判皇牌，包括限制稀土出口、美國國債及美國公司在中國的市場，令行內人貽笑大方。限制稀土出口違反WTO協定，中國在早幾年就因此而摔了一跤；在人民幣有「破七」壓力之下，美國國債反成中國的救命草；如果中國大幅限制或禁止美國公司在中國的市場活動，只會加劇中美之間互雙攻伐，結果恐怕殺敵三千，自損一萬，因為美國經濟底氣夠，而且更是消費大國，加上美元地位得天獨厚。



然而，中美仍有誘因達成條件。事實上，這次中方拒絕美國協議，美方未有即時中止談判，反而使特朗普的談判底線曝光。美國更因中美貿易不順利，而推遲與歐盟的談判。需要臨對連任的特朗普必須速戰速決，縱使他稱不急於達成談判，又說：「我很高興每年能有超過1,000億美元關稅進帳。」可是，根據3月份發表、由多位專家(包括世界銀行首席經濟學家Pinelopi Goldberg撰寫的研究報告，直言美國消費者和公司承擔了絶大部分的關稅成本。要是將其他國家的反制措施考慮在內，農民和藍領工人是貿易戰最大的受害者。諷刺的是，他們是美國2016年總統大選時，特朗普的支持者。



自去年中國已多次降準，今年4月1日實施「減稅萬億」的增值稅減免。只是一切皆是治標不治本，解決問題的方法是在談判桌上。政治一日都嫌長，大家不要低估雙方領袖智慧。



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