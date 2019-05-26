潘梓生：鋅價有望出現反彈

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，受累於中美貿易戰愈趨熱烈的關係，與中國經濟相關甚大的基本金屬迎來了去年年中之今最急速的跌浪。



基本面強勁的鋅早前累積升幅甚多，在近期悲觀情緒下跌得最傷，在4月中的高位至今曾累跌近一成半。鋅基本面相對強勁，在2019年處於供不應求的狀態，LME的現貨更比3個月期貨高出每噸150美元，是自2006年以來最深的逆價差，反映現貨供應明顯不足。



市場原先預料更多的鋅供應將會在下半年回歸，加上中美貿易戰擔憂影響下，令鋅價大幅下跌。現時由於鋅供應仍然不足，在鋅價下跌後，相信將減低更多鋅礦商增產的意欲，並令鋅供不應求的時間比市場預期為長，使鋅價重回強勢。另外，市場對中美貿易談判存在的悲觀預期已令鋅價嚴重超賣，除非中美貿易談判在短期內完全破滅，否則鋅價在支持位附近再急跌的空間十分有限。



近日中國態度轉趨強硬，令市場認為中美談判空間愈來愈少，但在中國態度轉至強硬後，美方的反應反而轉趨平和，並在不同角度表示願意與中方再談判，顯示兩國關係未必完全破裂，並完全有達成協議的空間。因此，近日積弱並超賣多時的基本金屬有望明顯反彈，投資者可以於現水平吸納期鋅，目標放於上升通道中部約2,700美元，止蝕則放於2,500美元。

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