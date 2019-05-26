鄺紫珊：尋找優質A股　作中長線投資

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，美國宣布發出臨時許可證延遲對華為禁令90天，讓市場氣氛稍為緩和，但投資者要有心理準備，今次衝擊已代表美國已將貿易戰升級，視中國科技公司為狙擊對象，未來市場下行風險繼續升溫。

投資者若認為可承受「捱價」的心理壓力，建議已有投資中國的投資者可持續持有，而在此次跌浪中，可把握機會尋找優質的A股作中長線持有，以掌握股市長線上升時的趨勢。



中美貿易戰持續升溫，自美國表示要封殺華為後，Google、英特爾、高通、ARM等也陸續發表聲明會中止向華為提供支援及供貨，市場也擔憂中國將可能展開報復行動。及至日前華為創始人任正非的訪問一出，其淡定無懼的言論，足以讓外界感受到華為的真正技術與實力，並強調自己對美國及對蘋果公司(Apple Inc.)沒有甚麼成見，自己及家人也有用Apple產品，強調華為產品只是商品，不要與政府掛鈎。如此得體甚有大將之風的言論，正是讓華為顯示予世界其企業的典範。



近來市場投資情緒完全受負面消息影響，全球股市表現震盪。若以華為手機出貨角度來看，海外市場約佔公司近一半的銷量。有資料統計，2018年華為的手機出貨量約2億部，海外銷售佔比重為49%。



如失去有關軟體支援，或多或少會影響華為的市場競爭力，不過投資者可參考去年發生的中興通訊(00763)事件，估計華為仍有可能最終與美國達成共識和解，而相信中美貿易談判不確定性有可能於6月底二十國集團(G20)會議後，即7月份才會明朗，故第2季國內A股仍會繼續震盪調整。



不論是貿易戰或是科技戰，確實影響投資信心，但從實際替代性數據觀察，美國在剩下的3,000億美元中國進口商品中，有2,670億美元替代性商品屬偏低，中國這些項目在美國的市場佔有率普遍高達五成至七成半，好像美國消費者使用的微波爐有七成半是來自中國，若課徵25%關稅也勢必轉嫁予消費者，由於短期內也找不到足夠的替代生產國，故最終影響也是美國國民。



目前，情緒主導市場，市場基本上有可能並未完全反映中美貿易爭端最壞的情況；以估值觀察，上證綜合指數、深證成分股指數、中小企業板指數、創業板指數的成分股市盈率總體上都低於2008年以來的平均值水平，故目前情況也是有危才有機的格局而已，可不妨在震盪低位時把握機會尋找優質的A股作中長線投資。

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