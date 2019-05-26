【星期一．炒啲乜】貿戰前景未明　龍頭企業值博？

受外圍不明朗因素困擾，港股5月份不但暫時失守三萬點大關，「五窮月」至今更連挫3周，累跌近3,000點。



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1、【鄺民彬：港股或因超賣反彈，但弱勢暫未逆轉】

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2、【鄺紫珊：尋找優質A股，作中長線投資】

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3、【陳鳳珠：美國制裁影響環球科技發展】

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4、【葉尚志：趁低吸納騰訊，短線反彈睇340元】

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