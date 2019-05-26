中電信擬推7大優惠吸客　業界料中移及聯通跟隨

中國電信(00728)擬優化電信服務套餐，最新發文計劃推出7大惠民惠企的新措施。市場人士相信，此舉將迫使中國移動(00941)及中國聯通(00762)跟隨出招。



該7大新舉措，包括：



1、6月推出更加優惠的「達量放心用流量包」。用戶訂購後，不達量不收費，達量後按用量額外加錢



2、6月推出港澳台優惠流量包，如3天68元人民幣等



3、全面下調套餐外流量價格



4、推廣「無憂卡」套餐。全國範圍內推出「地板價」、階梯計費、愈用愈便宜的「無憂卡」套餐，主要針對不喜歡受套餐約束的用戶



5、降低中小企業通訊成本。5月全面下調互聯網專線標準費用15%，同步啟動中小企業「提速惠企」活動，開展中小企業免費提速



6、提升遠程教育和醫療網絡



7、套餐消費，主動提醒。主動以短訊形式向用戶告知套餐消費情況

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