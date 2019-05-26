懶理貿戰！淘大售793.5萬　兩個月內又破頂

利嘉閣鮑允中稱，牛頭角淘大花園R座中層2室，實用面積460方呎，兩房間隔，屬罕有四期面積較大放盤，原先叫價800萬港元放盤，近日以793.5萬元成交，成交金額為創屋苑新高，呎價約17,250元。



據了解，原業主2011年以320萬元購入。有同座同類單位，現時叫價最高達898萬元。該屋苑本月錄8宗買賣，平均實用呎價16,661元。



該盤R座中層2室，實用面積460方呎，在3月底才以785萬元獲買家承接，當時做價創屋苑歷來最高紀錄，呎價17,065元。換言之，今次同面積單位在兩個月內再破頂！



翻查紀錄，屋苑去年樓市高峰期時，曾錄得750萬元成交，如今紀錄再被推高。回看2003年沙士期間該盤樓價曾跌穿100萬元。

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