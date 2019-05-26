除了貿戰及華為　本周重要經濟數據有...

2019年05月26日 15:54
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    中美貿易戰及華為事件繼續惹起廣泛關注，本周重要經濟數據則主要在後段才公布，包括美國首季經濟增長修訂值及個人開支等，中國則有製造業採購經理指數(PMI)。以下是香港時間：

    【5月27日(星期一)】
    ●09:30中國公布4月規模以上工業企業利潤
    ●美股休市
    ●不定時：歐元區會公布歐盟議會選舉結果

    【5月28日(星期二)】
    ●22:00歐元區5月諮商會消費者信心指數

    【5月29日(星期三)】
    ●22:00加拿大公布議息結果

    【5月30日(星期四)】
    ●20:30美國公布首季經濟增長修訂值
    ●德國、法國等歐元區股市休市
    ●華為舉行新產品發布會，涉及麒麟晶片

    【5月31日(星期五)】
    ●09:00中國公布5月官方製造業PMI
    ●20:30美國公布4月核心PCE物價指數、4月個人開支
    ●22:00美國公布5月消費者信心指數
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