除了貿戰及華為　本周重要經濟數據有...

中美貿易戰及華為事件繼續惹起廣泛關注，本周重要經濟數據則主要在後段才公布，包括美國首季經濟增長修訂值及個人開支等，中國則有製造業採購經理指數(PMI)。以下是香港時間：



【5月27日(星期一)】

●09:30中國公布4月規模以上工業企業利潤

●美股休市

●不定時：歐元區會公布歐盟議會選舉結果



【5月28日(星期二)】

●22:00歐元區5月諮商會消費者信心指數



【5月29日(星期三)】

●22:00加拿大公布議息結果



【5月30日(星期四)】

●20:30美國公布首季經濟增長修訂值

●德國、法國等歐元區股市休市

●華為舉行新產品發布會，涉及麒麟晶片



【5月31日(星期五)】

●09:00中國公布5月官方製造業PMI

●20:30美國公布4月核心PCE物價指數、4月個人開支

●22:00美國公布5月消費者信心指數

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