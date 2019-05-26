貿戰升級：特朗普是位怎麼樣的總統？官員這樣說...

全球關注貿易戰對金融市場的影響，美國總統特朗普的一言一行惹起廣泛報道。他今次飛往日本與首相安倍晉三會面的途中，究竟會做甚麼呢？官員們又怎評價他？



外國傳媒引述一些隨行的官員報道，特朗普是一位很少休息的總統，會花大量時間看電視及報章新聞。



有官員說：「他不會睡覺。」並補充說，特朗普有一次曾召集一名試圖在登陸前睡幾個小時的助手會面，討論即將訪問的國家議程及最近的媒體報道。那官員形容為「像被俘虜一樣。」



事實上，隨行人員也難以在4,000平方英尺高空睡得舒服，因為「空軍一號」沒有像私人飛機般安裝平躺式座椅。據悉，特朗普有一間臥室，而工作人員若想睡覺，不得不使用辦公椅、飛機兩側的皮革長椅，以及瑜伽墊。



此外，特朗普經常投訴他所看的媒體報道是他不喜歡的，並利用會議來制訂如何回應不利故事的策略。



有官員亦描述了特朗普是個怎樣的總統！他是一位反對外訪猶如一般外國旅行、對睡覺的酒店挑剔，並擔心他是否是唯一榮譽嘉賓的總統。



按照目前行程，特朗普在訪問日本後，將會在6月出訪英國，並會與英女皇會面。

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