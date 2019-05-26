阿倫德茨回應批評：不後悔在Apple工作！

外國傳媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)前零售總監阿倫德茨接受外媒訪問，講述她在Apple工作的經歷，並對市場人士及「果粉」批評之聲作出回應。



阿倫德茨稱，自己加入Apple的原因之一，就是有機會將Apple Store的體驗提升到一個新的水平，並對周邊社區產生更大影響。她提到「Today at Apple」項目，旨在幫助重新培養當前這代人，也是她決定為Apple工作的原因之一。



她續稱，回顧她的任期，在世界各地的Apple Store推出的重新設計是她的主要成績之一，「Today at Apple」便是其中之一。



實際上阿倫德茨曾不止一次對外界表示，她對Apple Store的定義，就是它不只是一個買東西的場所，而是城鎮廣場或聚會場所，融合在所在的社區當中。



當然，這種做法有批評之聲，當被問及對Apple Store改革的批評時，她對此似乎並不在意。「我沒有讀過其中的任何一篇，都是假的。」她並稱，每個人都在努力尋找自己喜歡的故事而已。



她認為，自己在Apple工作期間完成了使命，因為Apple實現了5年計劃目標。



她並指，當她離開Apple時，客戶保留率及忠誠度得分也達到歷史最高水平。她又堅稱自己不後悔，(即使再來一次)也不會對自己的工作做出任何改變，只是希望自己行動能更快一點。



她於4月中旬正式離開Apple，之後加入了短租約平台Airbnb的董事會。她在Apple的職位已經由Deirdre O'Brien接任。這名來自奢侈品牌Burberry的女性CEO可說是Apple歷史上最具爭議的高管，人們將iPhone愈賣愈貴歸咎於她，認為是她造成Apple今日的困局，這也是很多人不喜歡她的原因之一。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

