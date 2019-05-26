【深度解構】中美貿易戰邊個贏緊？七大領域全方位比較！

曠日彌久的中美貿易戰已對全球經濟造成衝擊，雙方進行了多輪談判，惟至今仍未能達成協議。美國著名財經媒體彭博綜合了貿易戰對7大領域的影響，分析兩國在爭端中，誰的優勢更大。判斷如下：



●【貿易：美對華貿3年最低──美國勝】

美國總統特朗普多次表示，中國對美的巨額貿易順差是佔美國便宜。隨着關稅影響漸深，今年3月美國對華貿易逆差創下3年新低。從這項指標而言，美國達到了削減對華貿赤的目標，先贏一局(參見附圖一)。



●【物價：美國消費者受累更深──中國勝】

有意見認為，特朗普的關稅將推高消費品價格，但目前為止，由於關稅規模仍然有限，故未見廣泛影響浮現。惟事實上，在去年7月的美國對華第一輪關稅實施後，截至今年4月，美國7個關稅類別下的商品價格上漲1.6%。(參見附圖二)



就中國而言，關稅不會對消費者最終支付的價格產生直接影響，原因是中國對美商品加徵的關稅多為原料，而不是終端商品。中國對美的7大關稅進口產品是大豆、黃金、銅廢料、廢紙、液化天然氣、棉花，以及液化丙烷。由於美國消費者所受影響明顯較深，故此局應為中國贏出。



●【經濟增長：中國經濟危機更大──美國勝】

近期兩國均出現經濟疲弱迹象，但中國經濟乎正在以更快的速度放緩(參見附圖三)。中國4月工業產出、零售銷售，以及投資放緩均超出市場預測。相比之下，美國零售銷售疲弱、工業產出亦在4個月內第三度下跌。



不過，分析認為，中國在推出財政及貨幣政策時仍投鼠忌器，原因是企業債務高企，令中國需要「去槓桿」，以降低金融風險，意味着不能像以前那樣，用寬鬆標準提供貸款。相反，美國則沒有這方面的顧慮，故美國在確保經濟增長方面的優勢更大。



●【投資：華對美投資銳減──中國勝】

2018年，美國對華投資僅略有下降，而中國對美投資則明顯下滑。數據顯示，去年中國對美國的直接投資下降超過80%，從2017年的290億美元和2016年的460億美元，下降到50億美元。同時，美國對華直接投資從去年的140億美元，降至130億美元。因此，在兩國獲取對方直接投資方面來看，美國較為吃虧。



●【股市：標指跑贏滬綜指──美國勝】

儘管貿易戰對中美股市均造成打擊，但美股表現明顯較A股優勝。去年滬綜指跌幅達25%，而美股標指跌幅僅為其1/4。若以2018年初時的股市為基準，目前美國股市仍然跑贏。(參見附圖四)



●【貨幣：人幣貶值互有輸贏──打和】

受貿戰影響，過去一年人民幣兌美元匯率下跌逾7%，為中國出口商提供了重要緩衝，抵銷關稅帶來的衝擊，未來可能進一步貶值。然而，人民幣貶值亦會導致企業償還外債的成本增加，以及可能會觸發資金大舉流出，對中國經濟好壞參半，因此可視作「平局」。



●【零售銷售：增長齊下跌──打和】

美國4月零售銷售增長在3個月內第二次下滑，而中國3月的零售銷售增長放緩亦超過預期。惟目前未有迹象顯示，雙方因貿易戰而導致消費行為減少。不過，倘特朗普對所有中國進口商品徵收關稅，而中國再展開反擊，則可能會嚴重影響消費者信心，進一步打擊經濟。



值得留意的是，美國消費佔經濟增長比例達七成，故特朗普對「晒冷」徵收全部中國進口貨品關稅仍有顧忌。



【接下來要留意甚麼？】

另外，目前最值得留意的是，華為麒麟晶片的新品發布會將在周四(5月30日)進行，該款晶片是旗艦人工智能手機晶片，能否續用英國晶片設計公司ARM架構成為發布會的最重要焦點。



再者，就算能續用ARM架構，若台積電暫停合作，華為晶片的「備胎」計劃亦恐怕要落空，因目前全球只有台積電能做到如此精細的晶片。



因此，除了特朗普於社交媒體Twitter帳戶每日的留言外，投資者亦不妨注意周四的動向。

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