最後階段！Fb擬明年推虛擬貨幣GlobalCoin

外媒報道，Facebook(Fb)即將在2020年推出虛擬貨幣。該公司內部稱之為GlobalCoin，項目則被稱為天秤座項目(Project Libra)。不過，該貨幣正式推出時，是否使用這名稱仍是未知數。



報道指，朱克伯格與英倫銀行(即英國央行)行長卡尼會面，討論了推出虛擬貨幣的機遇和風險。另外，Fb就監管和營運問題，向美國財政部尋求建議，這些舉動暗示該虛擬貨幣計劃已進入最後階段。



Fb也在與西聯匯款(Western Union)等轉帳公司進行談判，希望為沒有銀行帳戶的人找到更便宜、更快捷的匯款方式。本月較早時，有媒體報道稱，Fb已與一些網上商戶談判，希望他們接受該貨幣作為一種有效的支付方式。



當然，任何關注虛擬貨幣的人都知道，實際上任何人都可以推出自己的貨幣，而毋須像Fb那樣擁有強大的影響力或雄厚的資金。不過，虛擬貨幣出名波動大，Fb則希望通過將其虛擬貨幣與包括日圓、歐元和美元在內的一籃子現有貨幣掛鈎，來規避這種波動。



Fb發展虛擬貨幣的最終目標，是讓自己成為該領域的領導者。目前全球只有約3,000萬用戶使用虛擬貨幣，這數字與Fb的用戶基數24億人相比的確太小。如果Fb能讓其中10%用戶開始使用其虛擬貨幣，將是幣界史上真正「分水嶺」。

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