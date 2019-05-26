樓價UPDATES︰豪宅有價有市！貝沙灣逾7500萬沽

豪宅市場仍有價有市，港島南貝沙灣錄逾7,500萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●港島南貝沙灣4期5座低層B室，實用面積1,886方呎，四房雙套間隔，坐享全海景，以7,550萬元易手，實用呎價40,032元。



●跑馬地山光苑低層E室，兩房間隔，望山景，實用面積約634方呎，放盤約兩年獲區內客接洽，由於單位有租約，故不設買家睇樓，最終業主反價50萬元以約1,250萬元易手，實用呎價約19,716元。



●大坑尚巒低層A室，實用面積404方呎，一房間隔，望樓景，獲區外上車客以約860萬元承接，實用呎價21,287元。



●北角DIVA中層D室，兩房間隔，獲區外換樓客以約1,125萬元承接，以實用面積506方呎計，折合呎價22,233元。



●鰂魚涌太古城恒山閣低層H室，實用面積約593方呎，兩房間隔，以約27,000元放租約一個月，外區夫婦議價後輕微減租1,000元，以26,000元承租，實用呎租約43.8元。



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九龍區



●藍田滙景花園1座中層相連單位，實用面積合約1,226方呎，原則六房間隔，現業主改裝成四房連一套房，曾叫價36,000元放租，及後減租4,000元，以32,000元獲承租，實用呎租約26.1元。



●九龍啟德龍譽錄首宗二手成交，單位為2B座高層F室，實用面積860方呎，採三房套房設計，另設儲物房，享海景，剛以2,680萬元沽出，實用呎價31,163元，創屋苑同類型單位呎價新高，原業主於2018年以2319.88萬元一手買入，持貨1年，需付10%SSD稅款，扣除稅款後，帳面獲利92.12萬元。



●九龍太子道西泰園中層C室，實用面積565方呎，兩房間隔，享開揚市景，以963.8萬元成交，實用呎價17,058元。



●牛池灣峻弦2座高層D室，實用面積497方呎，兩房兩廳間隔，原先叫租22,000元，獲租客以月租20,000元承租，實用呎租40.2元。



●九龍塘又一居20座高層B室，實用面積約675方呎，套三房間隔，外望市景，以1,588萬元成交，實用呎價約23,526元。



●九龍塘雅麗苑D座中層4室，實用面積約415方呎，兩房間隔，望樓景，原先開價838萬元放售，經議價後減價20萬元或約2.4%，終以818萬元獲買家承接，實用呎價約19,711元。



●旺角麥花臣匯1B座低層H室，實用面積約470方呎，一房連套房設計，原叫價899萬元放售，經議價後減價19萬元或約2.1%，以880萬元獲買家承接，實用呎價約18,723元，原業主約於2015年9月，以約883.5萬元購入，持貨滿3年，帳面虧損3.5萬元離場。



●旺角奧城．西岸中層B室，實用面積262方呎，屬一房間隔，同區客以約596萬元購入，實用呎價約22,748元，原業主於2013年2月斥資約463萬元購得，帳面獲利約133萬，升值近三成。



●旺角利奧坊．曉岸1座中高層F室，實用面積198方呎，屬開放式間隔，獲區內客承租，每月租金12,500元，實用呎租約63.1元。



●荔枝角美孚新邨3期百老滙街52號低層A室，套三房套間隔，實用面積約976方呎，原以1,200萬元放售，其後獲區內換樓客接洽，議價後減價62萬元，以約1,138萬元成交，實用呎價約11,660元。



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新界區



●上水公屋太平邨A座低層3室，實用面積約439方呎，兩房間隔，以未補價第二市場價228萬元售出，折合呎價約5,194元。



●馬鞍山迎海‧星灣御17座低層B室，實用面積827方呎，三房兩廳連儲物室間隔，享海景，獲租客以月租32,500元承租，實用呎租39.3元。



●馬鞍山迎濤灣A座中層E室，實用面積487方呎，兩房兩廳間隔，放盤3個月，原開價780萬元，減價50萬，減幅約6.4%，以730萬元易手，實用呎價14,990元。



●馬鞍山薈晴1座中層B02室，實用面積222方呎，開放式間隔，以11,000元租出，實用呎租49.5元。



●大圍金禧花園3座低層B室，實用面積314方呎，兩房間隔，以17,000元租出，實用呎租54.1元，新租客為3名內地生，租入單位方便新學年於本港上學。



●元朗溱柏8座低層連平台戶，實用面積約677方呎，三房兩廳間隔，附約78方呎的平台，原以790萬元放售，經議價後減價32萬元或約4%，最終獲買家以758萬元交吉承接，實用呎價約11,196元。



●元朗好順利大廈2座低層B室，實用面積294方呎，兩房間隔，叫價440萬元，議價後以438萬元沽出，實用呎價14,898元。



●屯門大興花園2期8座高層G室，實用面積447方呎，兩房兩廳間隔，累減1,000元，獲外區客以每月11,000元承租，實用呎租24.6元。



●屯門華都花園4座中層F室，實用面積404方呎，兩房一廳間隔，獲區內客以月租11,000元承租，實用呎租27.2元。



●屯門玫瑰花園高層E室，實用面積498方呎，兩房一廳設計，獲一組準婚客，以590萬元購入自用，實用呎價約11,847元。



●天水圍嘉湖山莊賞湖居6座低層F室，實用面積約449方呎，採兩房設計，享內園景，叫價約560萬元放售，議價後獲區內上車客以530萬元承接，實用呎價約11,804元。



●天水圍嘉湖山莊翠湖居4座中層B室，實用面積633方呎，三房兩廳連套房設計，獲區內客以15,000元承租，實用呎租23.7元。



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