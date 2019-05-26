孖妹S檔案︰貿戰搞亂全球股市　各地股王仍當旺？

【孖妹S檔案】貿戰震散全球股市，各地「股王」邊隻最值得買？





騰訊控股(00700)上星期大跌，孖妹睇見勁心痛，諗緊「股王」之名係咪就快保唔住？其業務增長係咪正面對樽頸位，股價有排調整？要解答呢幾個咁深奧嘅問題，就唯有請金融才子幫各地最Hit「股王」算吓命，睇吓佢哋係咪有盛衰周期，夠鐘就要齊齊退位？同埋有咩「新股王」值得投資。



馮：豐盛金融資產管理部分析員 馮宏遠

鄔：亞洲金融風險智庫主席 鄔思彥

林：智能機械式操作資產管理創辦人 林一泓



【港股︰騰訊！倘落力收購 勢再闖高】

彩兒：騰訊主席馬化騰喺2019騰訊全球數碼生態大會上，話關注美國打壓中興通訊(00763)及華為事件，以及貿易戰會唔會成為科技戰。要喺關鍵技術上下苦功，否則數碼經濟無以為繼。



Kitty：追唔追入騰訊好？



鄔：我短線都唔會買騰訊，因遊戲收入靠唔住，一隻遊戲好快就無新鮮感。我估計，其股價唔會再似過去十年有大升幅，未來會趨平穩。不過，若公司未來積極收購及分拆業務上市，股價仍有機會炒上。



●貿談若向好 即時彈起

馮：無錯，依家騰訊股價係貴，且其今年收入增速放緩，料市場會重新估值，股價短線會跌多少少。但我長線仍睇好，港股一日唔死，佢都仲係「股王」。因旗下微信於內地人生活及工作中不可或缺，另其財政穩健，現金流充足，無咩負債。



彩兒：其首季收入增長未如理想，僅約854億元人民幣，升16.23%；首季智能手機遊戲收入按年跌2%，但市場亦關注其首次單獨披露金融科技及企業服務收入，按年升44%，主要受支付及雲服務推動，或會成為業務增長的重要引擎。



Kitty：即係幾時先可以買呀？



林：如果中美貿易談判有好消息，騰訊股價應該會即時彈上。不過，目前未見曙光，且騰訊大股東、南非企業Naspers計劃將旗下包括騰訊在內嘅海外互聯網業務分拆上市，對騰訊股價有短期負面影響。



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【台股：台積電！恐陷整固 下半年再算】

彩兒：美國政府封殺華為，多家外國晶片或會暫停向華為供貨，其後又實施禁令寬限期。而台積電(台股：2330)也為華為旗下海思代工生產麒麟系列晶片，唔知佢有冇受影響，股份又買唔買得過呢？



馮：雖然對台積電暫未有實質影響，但中美貿易戰暫時無減緩迹象，所以等下半年再算。況且，半導體產業十分受供求影響，所以要留意其周期波動。



林：我預期台積電股價同騰訊一樣，會出現中期整固。然而，台股一般都係喺8或9月買，翌年2月沽，因持貨期間正正係出貨旺季，橫跨聖誕節出貨去歐美，以及農曆新年出貨去內地，生意最好，股價有望飆升。



Kitty：台積電股價喺今年4月24日曾衝上270元新台幣的歷史高位，但受貿戰影響，股價近期表現麻麻，所以都係唔好隔山買股住。



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【日股：迅銷！多跑贏大市 看高一線】

Kitty：論市值，軟銀集團超過11萬億日圓，但若論股價平穩程度，Uniqlo更能展現「股王」地位，去年大市表現麻麻，但Uniqlo母公司迅銷(日股：9983)股價仍升逾25%。另外，網購服裝愈嚟愈流行，會唔會對實體店有好大衝擊？



鄔：我覺得會！我自己開製衣廠，就知有幾難做。再者，最近中美貿易戰打得咁激，我都縮細咗中國廠房，改去柬埔寨開。



彩兒：好彩Uniqlo嘅製衣廠唔單單係喺中國，仲擴展到其他亞洲地區，可以彈性調節生產線產量。迅銷截至2019年2月底止6個月，盈利增長9.5%，至1,140億日圓。



馮：Uniqlo係流行平價時裝品牌，賣嘅衫褲性價比高，推崇簡約風，做到似制服，但消費者出奇地受落。所以，我有信心公司可以繼續拓展業務。另外，其股價大多時跑贏日股指數，所以可看高一線。



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【美股：亞馬遜！力拓無人店 前景可觀】

Kitty：目前網購成風，但實體零售店都有重大革新。



馮：例如亞馬遜(美股：AMZN)開設嘅Amazon Go，即無人商店，將會係Amazon業務最大增長動力。只要顧客走入超市，系統就會記錄顧客嘅購物選擇，然後離開時毋須排隊，就幫你自動結帳。雖然此研發成本巨大，但佢收購得高級超市Whole Foods，就顯示出成為零售行業霸主嘅強大決心，而替其轉型成無人商店，指日可待。然而，設自助收銀機或者係轉型嘅第一步，只需付買機嘅固定成本，且可以被減省嘅人力資源所抵銷。



●股價屢新高 累漲5倍

馮：另外，Amazon善用科技，建立龐大數據庫，了解庫存量及消費者購物模式，以提升網購服務質素。佢更不斷拓展跨行業務，以維持高增長動力。佢最近宣布參與外賣平台Deliveroo涉資高達5.75億美元嘅融資，成為其最大投資者。



鄔：無錯，佢可以善用大數據，提供更多娛樂及增值服務；另靠積極合併收購，擴大其線上王國版圖。Amazon股價屢創新高，由2015年初嘅312美元升至上周五(5月24日)1,823美元，足足漲近5倍。其雲端服務(Amazon Web Services)收入於今年第一季升41%至77億美元，遜預期，但仍屬公司最重要收入來源，算王牌業務。



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【A股：貴州茅台！內地多粉絲 寶座穩固】

鄔：貴州茅台(600519.SH)喺內地人心目中係有份情意結，所以股價節節上升，而且佢係全球最高市值嘅奢侈品牌，市值甚至高過Louis Vuitton(LV)。另外，茅台換咗管理層，公司主張唔再新增特約經銷商及總經銷商，更着重擴大直銷渠道，有利公司營運。



馮：喺中美貿易戰陰霾下，出口股真係唔好掂，做內銷業務嘅貴州茅台及伊利股份(600887.SH)就會係「股王」。貴為高端消費業龍頭股，「股王」地位仲企得穩嘅。白酒稀缺，產量有限；但內地人均收入增加，消費力提高，需求大，股價爆升。撇除2018年大跌市外，過去5年股價累升近6倍。



馮：不過，佢都面對各種未知數與挑戰，包括未來供求比例，直接影響茅台價格增長勢頭，預計股價好難再飆上。另茅台母公司成立嘅新銷售公司，將承擔茅台旗艦品牌飛天嘅直接銷售，市場擔心出現管治問題，而貴州茅台股價亦曾受挫。



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【伊利及維他奶或成新貴？】

Kitty：咩公司可以榮登「股王」寶座？

馮：喺好市、淡市都撐得住嘅先稱得上「股王」，其中茅台及騰訊都係掹車邊，因佢哋同其所屬股市升跌嘅相關度極高。



鄔：其實無劃一定義，但一般會睇交投、市值及市佔率，又或者睇佢係咪基金或散戶至愛。目前互聯網股為王，但我估未來就會由新能源、醫療、保險，以及人工智能(AI)及人造肉等主體產業領先。



彩兒：有咩股份會成為「股王」新秀？



馮：未來A股新貴！我揀伊利股份，佢係內地兩大乳業龍頭之一，預計售價同需求量都有增無減。而港股新貴就會係維他奶國際(00345)，預計維他及維他奶品牌產品會持續增長，穩佔香港豆奶市場領先地位外，亦成功進駐內地市場。



Kitty：近年維他奶積極拓展內地飲料市場，而內地係其增長最快市場。公司截至2018年9月底止6個月多賺30%，今年逆市炒升近34%，升到你唔信！



●萬華化學有望做龍頭

馮：另外，如果中美貿易戰停火或者捱過最差嘅時候，我估萬華化學(600309.SH)會成為行業一哥，並晉升為「新股王」。佢係中國少數擁有知識產權嘅聚氨酯生產商，但依家打緊關稅戰，其股價係會波動啲。



鄔：目前全球股市麻麻，我估2020年會仲差，所以我個人嘅組合僅有一成係股票。我主要保留現金，同埋買美元。聯儲局收緊幣策，美元應該仲有排升。

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